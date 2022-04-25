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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 16 bin 755 test sonucu, 76 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 19:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre vakaların 34’ü Lefkoşa, 16’sı Girne, 19’u Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 2’si İskele’de tespit edildi.

Bakanlığın açıkladığı covid-19 istatistikleri şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.755

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.742.284   

Toplam Vaka Sayısı: 93.072          

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.652                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1187    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1163   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 328”

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Son Güncelleme: 25.04.2022 19:06
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