Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre vakaların 34’ü Lefkoşa, 16’sı Girne, 19’u Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 2’si İskele’de tespit edildi.
Bakanlığın açıkladığı covid-19 istatistikleri şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.755
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.742.284
Toplam Vaka Sayısı: 93.072
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1187
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1163
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 328”