Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 69’u Lefkoşa, 26’sı Girne, 21’i Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt, 11’i İskele ve 5’i Lefke bölgesinde tespit edildi.

Açıklamaya göre, tedavisi devam eden bin 830 vakadan 25’i Pandemi Merkezi’nde yatıyor, yoğun bakımda ise hasta bulunmuyor.

21 NİSAN 2022 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9099

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.685.925

Toplam Vaka Sayısı: 92.369

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.665

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1830

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1805

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 285