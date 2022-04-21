Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 69’u Lefkoşa, 26’sı Girne, 21’i Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt, 11’i İskele ve 5’i Lefke bölgesinde tespit edildi.
Açıklamaya göre, tedavisi devam eden bin 830 vakadan 25’i Pandemi Merkezi’nde yatıyor, yoğun bakımda ise hasta bulunmuyor.
21 NİSAN 2022 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9099
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.685.925
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.665
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1830
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1805
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 285