Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, pozitif oldukları tespit edilen 90 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 46 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden.
Açıklamada şu veriler kaydedildi:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 9408
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 189
Bugün Kaybedilen Hasta: -
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.669.155
Toplam Vaka Sayısı: 92.421
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2173
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2150
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: -
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 367.”