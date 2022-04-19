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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Ülkede son 24 saatte 9 bin 408 Covid-19 testi yapıldı, 189 pozitif vakaya rastlandı. 

19 Nisan 2022 Salı 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, pozitif oldukları tespit edilen 90 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 46 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden. 

Açıklamada şu veriler kaydedildi:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 9408    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 189 
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   -

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.669.155  
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.421          

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.062                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2173     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2150  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: -         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 367.”  

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Son Güncelleme: 19.04.2022 19:59
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