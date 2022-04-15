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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugün ülke genelinde toplam 11 bin 135 test yapıldığını, 202 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.  

15 Nisan 2022 Cuma 19:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın Covid 19 güncel rakamlarıyla ilgili açıklamasında, vakaların 108’inin Lefkoşa, 24’ünün Girne, 55’inin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt, 8’inin İskele, 1’inin ise Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202 

Bugün Kaybedilen Hasta: -

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400 

Toplam Vaka Sayısı: 91.798           

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.518                 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3014 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 520.”

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Son Güncelleme: 15.04.2022 19:10
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