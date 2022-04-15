Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın Covid 19 güncel rakamlarıyla ilgili açıklamasında, vakaların 108’inin Lefkoşa, 24’ünün Girne, 55’inin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt, 8’inin İskele, 1’inin ise Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202

Bugün Kaybedilen Hasta: -

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400

Toplam Vaka Sayısı: 91.798

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.518

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3014

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 520.”