Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın Covid 19 güncel rakamlarıyla ilgili açıklamasında, vakaların 108’inin Lefkoşa, 24’ünün Girne, 55’inin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt, 8’inin İskele, 1’inin ise Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202
Bugün Kaybedilen Hasta: -
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400
Toplam Vaka Sayısı: 91.798
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3014
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 520.”