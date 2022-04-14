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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de bugün Covid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti; yapılan toplam 9 bin 230 test sonucunda 211 pozitif vakaya rastlandı.

14 Nisan 2022 Perşembe 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vakalardan 105’i Lefkoşa, 45’i Girne, 48’i Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 5’i İskele ve 3’ü Lefke bölgesinden.
14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu ise şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265 
Toplam Vaka Sayısı: 91.596             
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084                 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282    

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Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33    
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3245 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232          
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 477”
 

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Son Güncelleme: 14.04.2022 20:13
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