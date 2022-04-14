Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vakalardan 105’i Lefkoşa, 45’i Girne, 48’i Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 5’i İskele ve 3’ü Lefke bölgesinden.

14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu ise şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265

Toplam Vaka Sayısı: 91.596

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33Karantinadaki Vaka Sayısı: 3245Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 477”