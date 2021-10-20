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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

20 Ekim 2021 Çarşamba 19:25
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 20.280 test yapıldı, 114'ü yerel, 143 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.280 olup, 114'ü  yerel 143  pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 117 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 28 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 114 kişi ise yerel vakadır. 

36 kişi Lefkoşa, 23 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 12 kişi  İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

20 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.280 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 28 

Yerel Vaka Sayısı: 114 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.312.115  

Toplam Vaka Sayısı: 21.341   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.050 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1208 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1166 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 85 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1363  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 706  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6835 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 69.426

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