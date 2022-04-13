Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamaya göre vakaların 159’u Lefkoşa, 64’ü Girne, 87’si Gazimağusa, 9’u Güzelyurt, 11’i İskele ve 4’ü Lefke’de tespit edildi.
Bugün itibariyle covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.258
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 334
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.584.035
Toplam Vaka Sayısı: 91.385
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3718
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3.673
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 231
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 523”