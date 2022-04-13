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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 10 bin 258 testle, 334 covid-19 vakasına rastlandığını ve bugün covid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamaya göre vakaların 159’u Lefkoşa, 64’ü Girne, 87’si Gazimağusa, 9’u Güzelyurt, 11’i İskele ve 4’ü Lefke’de tespit edildi.

Bugün itibariyle covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.258 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 334  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.584.035 

Toplam Vaka Sayısı: 91.385            

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 87.438               

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3718   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3.673

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 231        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 523”

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Son Güncelleme: 13.04.2022 19:28
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