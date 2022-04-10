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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

10 Nisan 2022 Pazar 18:51
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 20.690 test yapıldı, 325 pozitif vakaya rastlandı"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.690 olup, 325 pozitif vakaya rastlanmıştır.

176 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 60 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.690

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 325

Bugün Kaybedilen Hasta:

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.549.057

Toplam Vaka Sayısı: 90.445

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 85.724

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4495

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4441

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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