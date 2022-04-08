Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 12 bin 317 test sonucunda 433 pozitif vaka tespit edilirken, 1 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 6.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 433 pozitif vakadan 212’si Lefkoşa, 98’i Girne, 81’i Gazimağusa, 21’i Güzelyurt, 17’si İskele ve 4’ü Lefke bölgesinden.

8 Nisan Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.317

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 433

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.511.247

Toplam Vaka Sayısı: 89.788



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.085Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5477Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54Karantinadaki Vaka Sayısı : 5417Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 516.”