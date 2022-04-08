Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 12 bin 317 test sonucunda 433 pozitif vaka tespit edilirken, 1 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 6.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 433 pozitif vakadan 212’si Lefkoşa, 98’i Girne, 81’i Gazimağusa, 21’i Güzelyurt, 17’si İskele ve 4’ü Lefke bölgesinden.
8 Nisan Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.317
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 433
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.511.247
Toplam Vaka Sayısı: 89.788
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5477
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5417
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 516.”