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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

1 KİŞİ COVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

08 Nisan 2022 Cuma 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 12 bin 317 test sonucunda 433 pozitif vaka tespit edilirken, 1 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 6. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 433 pozitif vakadan 212’si Lefkoşa, 98’i Girne, 81’i Gazimağusa, 21’i Güzelyurt, 17’si İskele ve 4’ü Lefke bölgesinden.
8 Nisan Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.317 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 433
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.511.247     
Toplam Vaka Sayısı: 89.788             

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.085             
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5477    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5417   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228        
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6           
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 516.”
 

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Son Güncelleme: 08.04.2022 21:19
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