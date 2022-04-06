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Bugünkü vaka sayıları açıklandı!

06 Nisan 2022 Çarşamba 19:33
Bugünkü vaka sayıları açıklandı!

"Toplam 11.060 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 472 pozitif vakaya rastlandı"  

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.060 olup, 1 kişi vefat etmiş, 472 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

217 kişi Lefkoşa, 75 kişi Girne, 127 kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.060 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 472      
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.488.802    
      
Toplam Vaka Sayısı: 88.904            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 82.203           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6476  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6424   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 595   

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