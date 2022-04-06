Bugünkü vaka sayıları açıklandı!

"Toplam 11.060 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 472 pozitif vakaya rastlandı"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.060 olup, 1 kişi vefat etmiş, 472 pozitif vakaya rastlanmıştır.
217 kişi Lefkoşa, 75 kişi Girne, 127 kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.060
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 472
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Toplam Vaka Sayısı: 88.904
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 82.203
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6476
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6424
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 595