Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı vakalardan 238’inin Lefkoşa, 77’sinin Girne, 162’sinin Gazimağusa, 48’inin Güzelyurt, 16’sının İskele, 22’sinin Lefke bölgesinden olduğunu duyurdu.

4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 26482. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 563. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 6464901. Toplam vaka sayısı 87874. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 80839. Tedavisi devam eden vaka sayısı 6812. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 52.

Karantinadaki vaka sayısı 6754. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 225. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 6. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı 751”