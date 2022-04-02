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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de koronavirüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği son 24 saatte yapılan 19 bin 756 testle 485 pozitif vakaya rastlandı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların 238’inin Lefkoşa, 101’i Girne, 81’i Gazimağusa, 19’u Güzelyurt, 25’i İskele, 21’inin ise Lefke bölgesinden olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.756

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.417.508   

Toplam Vaka Sayısı: 86.738            

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10  “     

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Son Güncelleme: 02.04.2022 19:10
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