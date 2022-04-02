Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların 238’inin Lefkoşa, 101’i Girne, 81’i Gazimağusa, 19’u Güzelyurt, 25’i İskele, 21’inin ise Lefke bölgesinden olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.756

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.417.508

Toplam Vaka Sayısı: 86.738

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 “