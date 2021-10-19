banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

19 Ekim 2021 Salı 18:52
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 25.872 test yapıldı, 71'i yerel, 115  pozitif vakaya rastlandı, 99 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.872 olup, 71'i yerel 115 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir. 

44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır. 

30 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 6 kişi  İskele  Bölgesi'ndendir. 

19  Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.872 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44 

Yerel Vaka Sayısı: 71  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

banner341
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.291.835   

Toplam Vaka Sayısı: 21.098  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.002 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1183 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1141  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1834 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 459  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7059 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.720

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları yarın başlıyor
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları yarın başlıyor
Zaroğlu, Muhaceret Affı Yasası ve Tarım Sigorta Fonu Yasası için Meclise nisap desteğinin olduğunu açıkladı
Zaroğlu, Muhaceret Affı Yasası ve Tarım Sigorta Fonu Yasası için Meclise nisap desteğinin olduğunu açıkladı
Girne’de 1 ayda denetlenen 142 işletmenin 5’i mühürlendi
Girne’de 1 ayda denetlenen 142 işletmenin 5’i mühürlendi
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim