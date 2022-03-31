Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Lefkoşa, 31 Mart 22 (TAK): KKTC’de son 24 saatte yapılan toplam 13 bin 471 test sonucunda, 921 Covid-19 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, vakaların 303’ü Lefkoşa, 144’ü Girne, 299’u Gazimağusa, 47’si Güzelyurt, 104’ü İskele, 24’ü Lefke bölgesinden.
31 Mart 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:
“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.382.721
Toplam Vaka Sayısı: 85.461
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.883
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7360
Karantinadaki Vaka Sayısı: 7299
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 758.”
(CPY/YIL)