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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan toplam 13 bin 471 test sonucunda, 921 Covid-19 pozitif vakaya rastlandı.

31 Mart 2022 Perşembe 19:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Lefkoşa, 31 Mart 22 (TAK): KKTC’de son 24 saatte yapılan toplam 13 bin 471 test sonucunda, 921 Covid-19 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, vakaların 303’ü Lefkoşa, 144’ü Girne, 299’u Gazimağusa, 47’si Güzelyurt, 104’ü İskele, 24’ü Lefke bölgesinden. 
31 Mart 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:
“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.382.721    
Toplam Vaka Sayısı: 85.461             
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.883          
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7360  

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Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53      
Karantinadaki Vaka Sayısı: 7299  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220        
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8        
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 758.”
(CPY/YIL)
 

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Son Güncelleme: 31.03.2022 19:52
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