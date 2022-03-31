Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Lefkoşa, 31 Mart 22 (TAK): KKTC’de son 24 saatte yapılan toplam 13 bin 471 test sonucunda, 921 Covid-19 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, vakaların 303’ü Lefkoşa, 144’ü Girne, 299’u Gazimağusa, 47’si Güzelyurt, 104’ü İskele, 24’ü Lefke bölgesinden.

31 Mart 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:

“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.382.721

Toplam Vaka Sayısı: 85.461

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.883

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7360



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53Karantinadaki Vaka Sayısı: 7299Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 758.”(CPY/YIL)