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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan toplam 14 bin 124 testle, 776 pozitif vakaya rastlandı, 522 kişi taburcu edildi.

30 Mart 2022 Çarşamba 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Lefkoşa, 30 Mart 2022 (TAK): KKTC’de son 24 saatte yapılan toplam 14 bin 124 testle, 776 pozitif vakaya rastlandı, 522 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakaların 402 kişisi Lefkoşa, 115 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 51 kişi Güzelyurt, 60 kişi İskele, 10 kişisi de  Lefke bölgesinden.

30 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.124

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 776    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 776           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 522     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.369.250     

Toplam Vaka Sayısı: 84.540            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.254         

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7068 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7014

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 732  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 0

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 179

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 837        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 139327  “

(ÖK) 

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Son Güncelleme: 30.03.2022 19:27
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