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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

24 Mart 2022 Perşembe 19:10
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 13.753 test yapıldı, 816 pozitif vakaya rastlandı, 492 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.753 olup, 816 pozitif vakaya rastlanmış, 492 kişi taburcu edilmiştir.

323 kişi Lefkoşa, 214 kişi Girne, 161 kişi Gazimağusa, 71 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.753

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 816

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 816

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 492

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.260.046

Toplam Vaka Sayısı: 79.845

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.896

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5741

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5701

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 587

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 155

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 233

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1966

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137969

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