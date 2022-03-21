Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların 291’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 108’i Gazimağusa, 50’si Güzelyurt, 10’u İskele, 20’si Lefke bölgesinden.
21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:
“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319
Toplam Vaka Sayısı: 77.685
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.684
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 809”
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ve genel tablo şöyle:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137373”