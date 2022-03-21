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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Ülkede bugün yapılan toplam 21 bin 940 testle 563 pozitif vaka saptandı, 390 kişi ise taburcu edildi.

21 Mart 2022 Pazartesi 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların 291’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 108’i Gazimağusa, 50’si Güzelyurt, 10’u İskele, 20’si Lefke bölgesinden. 
21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:
“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319    
Toplam Vaka Sayısı: 77.685             
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.684      
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38     

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Karantinadaki Vaka Sayısı : 4747  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209       
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9         
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:  809” 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ve genel tablo şöyle:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206   
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949        
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137373”

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Son Güncelleme: 21.03.2022 19:45
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