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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 48 Covid-19 testi yapıldığını, 550 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

18 Mart 2022 Cuma 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre, 15 bin 48 test yapıldı, 550 test sonucu pozitif çıktı, 400 kişi de taburcu edildi.

Vakaların 240’ı Lefkoşa, 118’i Girne, 116’sı Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 38’i İskele, 12’si Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

18 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.048  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 550  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 550         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.154.843   

     

Toplam Vaka Sayısı: 75.958            

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.433    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4322 

     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4276 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  762

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 258 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1911       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136784 

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Son Güncelleme: 18.03.2022 19:41
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