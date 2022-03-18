Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre, 15 bin 48 test yapıldı, 550 test sonucu pozitif çıktı, 400 kişi de taburcu edildi.
Vakaların 240’ı Lefkoşa, 118’i Girne, 116’sı Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 38’i İskele, 12’si Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
18 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.048
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 550
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 550
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.154.843
Toplam Vaka Sayısı: 75.958
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4322
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4276
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 762
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 258
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1911
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136784