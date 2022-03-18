Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre, 15 bin 48 test yapıldı, 550 test sonucu pozitif çıktı, 400 kişi de taburcu edildi.

Vakaların 240’ı Lefkoşa, 118’i Girne, 116’sı Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 38’i İskele, 12’si Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

18 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.048

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 550

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 550

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.154.843

Toplam Vaka Sayısı: 75.958

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.433

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4322

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4276

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 762

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 258

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1911

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136784