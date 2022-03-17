Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de son 24 saatte yapılan COVID 19 test sayısının 10 bin 629 olduğunu, 538 pozitif vakaya rastlandığını, 493 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre vakalardan 251 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 8 kişi Lefke bölgesinden tespit edildi.

Covid-19’da bugünkü genel durum şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı 10629. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 538. Yerel Vaka Sayısı 538. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı 493.

Yapılan Toplam Test Sayısı 6139795. Toplam Vaka Sayısı 75408. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 71033. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 4172. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 42. Karantinadaki Vaka Sayısı 4123. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 205. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 7. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı 687. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 296. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 206. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 1868. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 136569”