Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 245 kişinin Lefkoşa, 102 kişinin Girne, 116 kişinin Gazimağusa, 26 kişinin Güzelyurt, 30 kişinin İskele, 8 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.206
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 527
Yerel Vaka Sayısı: 527
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 320
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.117.462
Toplam Vaka Sayısı: 74.268
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.177
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3888
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3850
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 890”
SON 24 SAATTE 209 BİLEKLİK TAKILDI
Bakanlık açıklamasında “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 209
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 230
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1891
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136089”