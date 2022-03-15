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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 14 bin 206 test yapıldığını, 527 pozitif vakaya rastlandığını, 320 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

15 Mart 2022 Salı 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 245 kişinin Lefkoşa, 102 kişinin Girne, 116 kişinin Gazimağusa, 26 kişinin Güzelyurt, 30 kişinin İskele, 8 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.206

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 527  

Yerel Vaka Sayısı: 527        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 320     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.117.462 

Toplam Vaka Sayısı: 74.268             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.177    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3888

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Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3850

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 890”

SON 24 SAATTE 209 BİLEKLİK TAKILDI

Bakanlık açıklamasında “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 209

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 230

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1891       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136089”

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Son Güncelleme: 15.03.2022 19:57
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