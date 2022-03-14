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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Ülkede bugün yapılan toplam 19 bin 78 testle 388 Covid 19 vakası saptandı.

14 Mart 2022 Pazartesi 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların 163'ü Lefkoşa, 94'ü Girne, 94'ü Gazimağusa, 17'si Güzelyurt, 8'i İskele, 12'si Lefke'den.

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14 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
"Bugün Yapılan Test Sayısı 19078. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 388. Yerel Vaka Sayısı 388. iyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı 319. Yapılan Toplam Test Sayısı 6103256. Toplam Vaka Sayısı 73741. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 69857. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 3682. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 32. Karantinadaki Vaka Sayısı 3643. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 204. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 7. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı 747.
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 212. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 222. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 1912.      
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 135859"

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Son Güncelleme: 14.03.2022 22:39
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