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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

13 Mart 2022 Pazar 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte 20 bin 579 test yapıldı, 346 pozitif vakaya rastlandı, 358 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vakalardan  144’ü Lefkoşa, 89’u Girne, 59’u Gazimağusa, 35’i Güzelyurt, 11’i İskele, 8’i Lefke bölgesinden.

13 Mart 2022 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle:

Toplam Vaka Sayısı: 73.

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.538   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3613

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Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3579

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 178

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 174 

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Son Güncelleme: 13.03.2022 21:17
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