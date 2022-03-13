Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte 20 bin 579 test yapıldı, 346 pozitif vakaya rastlandı, 358 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vakalardan 144’ü Lefkoşa, 89’u Girne, 59’u Gazimağusa, 35’i Güzelyurt, 11’i İskele, 8’i Lefke bölgesinden.
13 Mart 2022 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle:
Toplam Vaka Sayısı: 73.
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.538
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3613
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3579
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 178
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 174