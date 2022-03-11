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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 13 bin 696 test yapıldığını, 296 pozitif vakaya rastlandığını, 381 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

11 Mart 2022 Cuma 19:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 100 kişinin Lefkoşa, 77 kişinin Girne, 71 kişinin Gazimağusa, 22 kişinin Güzelyurt, 16 kişinin İskele, 10 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi. 
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696   
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 296 
Yerel Vaka Sayısı: 296       
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381   
Bugün Kaybedilen Hasta: 2 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.042.454 
Toplam Vaka Sayısı: 72.586           
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.802      
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3583  
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31 

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Karantinadaki Vaka Sayısı: 3547 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 203      
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5      
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 889”     
SON 24 SAATTE 207 BİLEKLİK TAKILDI
Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde: 
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 207 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202  
GÜVENDE KAL GENEL TABLO 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1954       
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135266”
 

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Son Güncelleme: 11.03.2022 19:47
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