Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 100 kişinin Lefkoşa, 77 kişinin Girne, 71 kişinin Gazimağusa, 22 kişinin Güzelyurt, 16 kişinin İskele, 10 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 296
Yerel Vaka Sayısı: 296
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.042.454
Toplam Vaka Sayısı: 72.586
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.802
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3583
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 203
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 889”
SON 24 SAATTE 207 BİLEKLİK TAKILDI
Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 207
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1954
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135266”