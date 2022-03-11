Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 100 kişinin Lefkoşa, 77 kişinin Girne, 71 kişinin Gazimağusa, 22 kişinin Güzelyurt, 16 kişinin İskele, 10 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 296

Yerel Vaka Sayısı: 296

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.042.454

Toplam Vaka Sayısı: 72.586

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.802

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3583

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31



Karantinadaki Vaka Sayısı: 3547Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 203Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 889”SON 24 SAATTE 207 BİLEKLİK TAKILDIBakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 207Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202GÜVENDE KAL GENEL TABLOTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1954Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135266”