banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çiftlikleri ve hayvanları devlete teslim etme kararı aldık
“Bedel ödemekten yorulduk”
KKTC’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin üzerinden iki yıl geçti
KKTC’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin...
Değirmenlik’te araç yangını
Değirmenlik’te araç yangını
PCR test belgeleri üzerinde tarih değişikliği yaptı..
İki kişi tutuklandı
İnanalım mı Faiz bey!
İnanalım mı Faiz bey!
banner405

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'DE SALGININ İKİNCİ YILI DOLDURDUĞU BUGÜN, VAKA SAYISI 72 BİN 290’A, TEST SAYISI 6 MİLYON 28 BİN 758’E, İYİLEŞENLERİN SAYISI 68 BİN 421’E ULAŞTI

10 Mart 2022 Perşembe 19:05
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'DE SALGININ İKİNCİ YILI DOLDURDUĞU BUGÜN, VAKA SAYISI 72 BİN 290’A, TEST SAYISI 6 MİLYON 28 BİN 758’E, İYİLEŞENLERİN SAYISI 68 BİN 421’E ULAŞTI

İKİ YILDAKİ CAN KAYBI 201…

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ikinci yılı olan bugün, son 24 saatte yapılan 9 bin 947 test sonucunda 501 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 475 kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 6 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, güncel Covid 19 verilerini paylaştığı açıklamasında, vakalardan 204’ünün Lefkoşa, 136’sının Girne, 88’inin Gazimağusa, 35’inin Güzelyurt, 11’inin İskele ve 27’sinin ise Lefke bölgesinden olduğunu belirtti. 

SALGININ İKİNCİ YILINDA RAKAMLAR…

Koronavirüs salgınının başlamasının ikinci yılı doldurduğu KKTC’de bugün itibarıyla toplam test sayısı 6 milyon 28 bin 758’e, toplam vaka sayısı 72 bin 290’a, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 68 bin 421’e ulaştı.

banner341
TEDAVİSİ SÜREN VAKA SAYISI 3 BİN 670

Tedavisi devam eden vaka sayısı 3 bin 670 olarak açıklanırken 43 hastanın Pandemi Merkezinde, 3 bin 621 hastanınsa karantinada olduğu belirtildi. 6 hasta ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

KKTC’de 10 Mart 2020’den bu yana Covid-19 kaynaklı can kaybı 201.

Bugün 901 aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 210; takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 216.

Güvende Kal genel tabloda takip edilen toplam bileklik sayısı 1949’a, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 135 bin 64 olarak açıklandı.

banner360
Son Güncelleme: 10.03.2022 20:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Türkiye-İsrail enerji iş birliği bizim için de bir fırsattır”
Özersay: “Türkiye-İsrail enerji iş birliği bizim için de bir fırsattır”
"Kıbrıs Medya grubu 26 kişiyi işten çıkardı"
"Kıbrıs Medya grubu 26 kişiyi işten çıkardı"
LAÜ Akademisyeni Eğitmen, “Yenidoğan İşitme Taramasının Önemi”ni ele aldı
LAÜ Akademisyeni Eğitmen, “Yenidoğan İşitme Taramasının Önemi”ni ele aldı
Kar-İş: “Artık zarardayız, bu şartlarda çalışamayacağız”
Kar-İş: “Artık zarardayız, bu şartlarda çalışamayacağız”
CTP, kabine değişikliğine gidilmesini eleştirdi
CTP, kabine değişikliğine gidilmesini eleştirdi
GAÜ Denizcilik Yüksekokulu “Denizcilik Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirdi
GAÜ Denizcilik Yüksekokulu “Denizcilik Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirdi
17 aylık sürede Kapalı Maraş’ı 390 bin 745 kişi ziyaret etti
17 aylık sürede Kapalı Maraş’ı 390 bin 745 kişi ziyaret etti
Tel-Sen'den açıklama
Tel-Sen'den açıklama
Çiftlikleri ve hayvanları devlete teslim etme kararı aldık
Çiftlikleri ve hayvanları devlete teslim etme kararı aldık
Akansoy kabine değişikliğini eleştirdi
Akansoy kabine değişikliğini eleştirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim