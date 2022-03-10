Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'DE SALGININ İKİNCİ YILI DOLDURDUĞU BUGÜN, VAKA SAYISI 72 BİN 290’A, TEST SAYISI 6 MİLYON 28 BİN 758’E, İYİLEŞENLERİN SAYISI 68 BİN 421’E ULAŞTI

İKİ YILDAKİ CAN KAYBI 201…

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ikinci yılı olan bugün, son 24 saatte yapılan 9 bin 947 test sonucunda 501 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 475 kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 6 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, güncel Covid 19 verilerini paylaştığı açıklamasında, vakalardan 204’ünün Lefkoşa, 136’sının Girne, 88’inin Gazimağusa, 35’inin Güzelyurt, 11’inin İskele ve 27’sinin ise Lefke bölgesinden olduğunu belirtti.

SALGININ İKİNCİ YILINDA RAKAMLAR…

Koronavirüs salgınının başlamasının ikinci yılı doldurduğu KKTC’de bugün itibarıyla toplam test sayısı 6 milyon 28 bin 758’e, toplam vaka sayısı 72 bin 290’a, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 68 bin 421’e ulaştı.

TEDAVİSİ SÜREN VAKA SAYISI 3 BİN 670

Tedavisi devam eden vaka sayısı 3 bin 670 olarak açıklanırken 43 hastanın Pandemi Merkezinde, 3 bin 621 hastanınsa karantinada olduğu belirtildi. 6 hasta ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

KKTC’de 10 Mart 2020’den bu yana Covid-19 kaynaklı can kaybı 201.

Bugün 901 aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 210; takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 216.

Güvende Kal genel tabloda takip edilen toplam bileklik sayısı 1949’a, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 135 bin 64 olarak açıklandı.