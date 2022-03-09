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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 10 bin 968 test sonucu, 410 pozitif vakaya rastlandı, 381 kişi taburcu edildi.

09 Mart 2022 Çarşamba 19:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 181 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 84 kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesinden. 
9 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

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“Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.968, Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410, Ülke dışından gelen Vaka Sayısı -, Yerel Vaka Sayısı: 410, İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381, Bugün Kaybedilen Hasta: -, Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.018.811, Toplam Vaka Sayısı: 71.788, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.946, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3643, Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42, Karantinadaki Vaka Sayısı : 3597, Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201, Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4, Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 981, 
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar: Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 189, Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266, 
Güvende Kal Genel tablo; Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1955, Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134848”

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Son Güncelleme: 09.03.2022 19:02
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