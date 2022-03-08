Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bugün 1 kişi covid-19 nedeniyle vefat ederken şu ana kadar ülkede pandemi nedeniyle kaybedilen hasta sayısı 201’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yoğun bakımda 3 hastanın yattığı kaydedildi. Ayrıca bugün bugün 362 covid-19 hastası ise taburcu edildi.

TEST SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

Bugün yapılan testlerle şimdiye kadar ülkede yapılan covid-19 test sayısı 6 milyon 7 bin 843 oldu. Tespit edilen toplam vaka sayısı 71 bin 37’e, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 67 bin 565’e yükseldi.

Şu anda ülke genelinde tedavisi devam eden vaka sayısının 3 bin 614, pandemi merkezindeki hasta sayısının 38, karantinadaki vaka sayısının 3 bin 573 olduğu açıklandı.

BUGÜN BİN 126 KİŞİYE AŞI YAPILDI

Ülke genelinde bugün bin 126 kişiye covid-19 aşısı yapıldı. Güvende Kal uygulaması kapsamında son 24 saatte 198 bileklik takıldı, 284 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 32, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 134 bin 582 olarak açıklandı.