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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük Covid-19 rakamlarına göre, bugün ülkede yapılan 13 bin 194 covid-19 testiyle, 520 pozitif vakaya rastlandı. Tamamı yerel olan vakaların 224’ü Lefkoşa, 132’si Girne, 92’si Gazimağusa, 39’u Güzelyurt, 17’si İskele, 16’sı ise Lefke’de tespit edildi.

08 Mart 2022 Salı 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bugün 1 kişi covid-19 nedeniyle vefat ederken şu ana kadar ülkede pandemi nedeniyle kaybedilen hasta sayısı 201’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yoğun bakımda 3 hastanın yattığı kaydedildi. Ayrıca bugün bugün 362 covid-19 hastası ise taburcu edildi.

TEST SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

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Bugün yapılan testlerle şimdiye kadar ülkede yapılan covid-19 test sayısı 6 milyon 7 bin 843 oldu. Tespit edilen toplam vaka sayısı 71 bin 37’e, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 67 bin 565’e yükseldi.

Şu anda ülke genelinde tedavisi devam eden vaka sayısının 3 bin 614, pandemi merkezindeki hasta sayısının 38, karantinadaki vaka sayısının 3 bin 573 olduğu açıklandı.

BUGÜN BİN 126 KİŞİYE AŞI YAPILDI

Ülke genelinde bugün bin 126 kişiye covid-19 aşısı yapıldı. Güvende Kal uygulaması kapsamında son 24 saatte 198 bileklik takıldı, 284 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 32, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 134 bin 582 olarak açıklandı.

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Son Güncelleme: 08.03.2022 19:36
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