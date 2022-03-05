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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Ülkede bugün 1 kişi Covid 19'dan hayatını kaybetti, yapılan 16 bin 866 testle 295 vaka saptandı.

05 Mart 2022 Cumartesi 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, vakaların 109'u Lefkoşa, 91'i Girne, 49'u Gazimağusa, 26'sı Güzelyurt, 13'ü İskele ve 7'si Lefke'den. 

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5 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
"Bugün yapılan test sayısı 16866. bugün saptanan pozitif vaka sayısı 295. Yerel vaka sayısı 295. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 428. Bugün kaybedilen hasta 1. Yapılan toplam test sayısı 5949944. Toplam vaka sayısı 69861. İyileşen toplam taburcu Edilen Vaka Sayısı 65922. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 3640. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 39. Karantinadaki Vaka Sayısı 3598. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 198. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 3. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı 118.      Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 197. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 392. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 2269. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133815"

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Son Güncelleme: 05.03.2022 21:03
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