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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, ülkede  son 24 saatte yapılan 14 bin 107 testle 387 Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

04 Mart 2022 Cuma 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamada vakaların 167’sinin Lefkoşa, 119’unun Girne, 63’ünün Gazimağusa, 16’sının Güzelyurt, 14’ünün İskele ve 8’inin  Lefke’de tespit edildiği kaydedildi.

Bugün 469 kişinin taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, bugünkü testlerle birlikte toplam test sayısının 5 milyon 933 bin 78’e, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 69 bin 877’ye, taburcu edilen vaka sayısının 65 bin 494’e çıktığı kaydedildi.

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Açıklamaya göre şu anda 3 bin 774 kişinin Covid-19 tedavisi sürüyor. Pandemi Merkezi’nde 38 hasta, karantinada 3 bin 732 hasta bulunuyor.  Yoğun bakımda ise 4 hasta yatıyor.    

Ülke genelinde bugün bin 485 aşı yapıldı.        

Açıklamaya göre son 24 saatte toplam 200 bileklik takıldı, 344 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 464’e, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 133 bin 423’e yükseldi.

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Son Güncelleme: 04.03.2022 19:48
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