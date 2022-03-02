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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugün 12 bin 97 Covid 19 testi yapıldığını ve 404 vakaya rastlandığını açıkladı.

02 Mart 2022 Çarşamba 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın son 24 saatlik verilerine göre, yapılan test sayısı 12 bin 97,  pozitif vaka 404, taburcu edilen kişi ise 365.

Pozitif vakaların 201’i Lefkoşa, 80’i Girne, 77’si Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 13’ü İskele, 7’si  Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

2 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.097

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 404

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 404          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.909.447

     

Toplam Vaka Sayısı: 69.145      

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.788           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163       

     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4119 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1324     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 192

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2822      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132689” 

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Son Güncelleme: 02.03.2022 19:39
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