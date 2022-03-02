Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın son 24 saatlik verilerine göre, yapılan test sayısı 12 bin 97, pozitif vaka 404, taburcu edilen kişi ise 365.
Pozitif vakaların 201’i Lefkoşa, 80’i Girne, 77’si Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 13’ü İskele, 7’si Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
2 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.097
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 404
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 404
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.909.447
Toplam Vaka Sayısı: 69.145
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1324
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 192
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2822
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132689”