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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte toplam 22.759 Covid-19 testi yapıldı, 373 pozitif vakaya rastlandı, 397 kişi taburcu edildi. 

27 Şubat 2022 Pazar 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Covid-19 pozitif tespit edilen 123 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 44 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'nden. 

27 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.759 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 373 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 373             

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 397    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.858.786

Toplam Vaka Sayısı: 67.867       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.698            

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3979        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3934    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3298        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131522   

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Son Güncelleme: 27.02.2022 21:26
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