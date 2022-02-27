Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Covid-19 pozitif tespit edilen 123 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 44 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'nden.
27 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
"Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.759
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 373
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 373
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 397
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.858.786
Toplam Vaka Sayısı: 67.867
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.698
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3934
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3298
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131522