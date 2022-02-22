banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda feci kaza!
Feci trafik kazası
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar...
Kanunsuz avlanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Kanunsuz avlanan kişi hakkında yasal...
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
banner404

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

 

22 Şubat 2022 Salı 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saate 17 bin 799 test yapıldığını, 570 pozitif vaka tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 24 saatte yapılan test sayısı 17 bin 799,  pozitif sonuçlanan test sayısı 570, 332 kişi de taburcu edildi.

Pozitif çıkan vakaların 249’u Lefkoşa, 142’si Girne, 100’ü Gazimağusa, 36’sı Güzelyurt, 32’si İskele, 11’i de Lefke bölgesinden.

22 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.799  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 570 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 570           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 332     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.766.203 
      
Toplam Vaka Sayısı: 65.632       

banner341
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.427            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4019     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3969    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1516   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 451   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3221       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129697 “ 

banner360
Son Güncelleme: 22.02.2022 19:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda feci kaza!
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda feci kaza!
GAÜ Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü öğrencileri uygulamalı kabin hizmetleri eğitimlerine devam ediyor
GAÜ Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü öğrencileri uygulamalı kabin hizmetleri eğitimlerine devam ediyor
Atun görevi Evren'e devretti
Atun görevi Evren'e devretti
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Taçoy, Dışişleri Bakanlığı görevini Ertuğruloğlu’ndan devraldı
Taçoy, Dışişleri Bakanlığı görevini Ertuğruloğlu’ndan devraldı
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
16 yaşındaki kayıp kız bulundu
Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim
Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim
Ocak’ta KKTC’ye gelen yolcu sayısı arttı
Ocak’ta KKTC’ye gelen yolcu sayısı arttı
Çavuşoğlu görevi Oğuz’a devretti
Çavuşoğlu görevi Oğuz’a devretti
Üstel, İçişleri Bakanlığı görevini devraldı
Üstel, İçişleri Bakanlığı görevini devraldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim