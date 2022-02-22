Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saate 17 bin 799 test yapıldığını, 570 pozitif vaka tespit edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 24 saatte yapılan test sayısı 17 bin 799, pozitif sonuçlanan test sayısı 570, 332 kişi de taburcu edildi.
Pozitif çıkan vakaların 249’u Lefkoşa, 142’si Girne, 100’ü Gazimağusa, 36’sı Güzelyurt, 32’si İskele, 11’i de Lefke bölgesinden.
22 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.799
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 570
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 570
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 332
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.766.203
Toplam Vaka Sayısı: 65.632
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4019
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3969
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1516
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 451
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3221
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129697 “