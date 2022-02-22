Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saate 17 bin 799 test yapıldığını, 570 pozitif vaka tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 24 saatte yapılan test sayısı 17 bin 799, pozitif sonuçlanan test sayısı 570, 332 kişi de taburcu edildi.

Pozitif çıkan vakaların 249’u Lefkoşa, 142’si Girne, 100’ü Gazimağusa, 36’sı Güzelyurt, 32’si İskele, 11’i de Lefke bölgesinden.

22 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.799

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 570

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 570

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 332

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.766.203



Toplam Vaka Sayısı: 65.632

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.427

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4019



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3969

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1516

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 451

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3221

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129697 “