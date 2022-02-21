Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların, 185’i Lefkoşa, 76’sı Girne, 114’ü Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 4’ü İskele, 7’si ise Lefke bölgesinden tespit edildi.
Bugün itibariyle, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 7 oldu.
21 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu ise şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.197
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 408
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 408
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 546
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.748.404
Toplam Vaka Sayısı: 65.062
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.095
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3731
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1638
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 366
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 565
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3305
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129246”