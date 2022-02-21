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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 26 bin 197 test sonucunda,  408 pozitif COVİD-19 pozitif vakaya rastlandığını, 546 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların, 185’i Lefkoşa, 76’sı Girne, 114’ü Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 4’ü İskele, 7’si ise Lefke bölgesinden tespit edildi.
Bugün itibariyle, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 7 oldu.
21 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu ise şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.197   
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 408 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  
Yerel Vaka Sayısı: 408           
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 546    
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.748.404 
Toplam Vaka Sayısı: 65.062      
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.095             

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3781    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43     
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3731     
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188   
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1638   
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 366  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 565  
Güvende Kal Genel tablo 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3305       
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129246”
 

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Son Güncelleme: 21.02.2022 20:11
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