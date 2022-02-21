Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların, 185’i Lefkoşa, 76’sı Girne, 114’ü Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 4’ü İskele, 7’si ise Lefke bölgesinden tespit edildi.

Bugün itibariyle, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 7 oldu.

21 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu ise şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.197

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 408

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 408

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 546

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.748.404

Toplam Vaka Sayısı: 65.062

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.095



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3781Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43Karantinadaki Vaka Sayısı: 3731Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1638Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 366Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 565Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3305Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129246”