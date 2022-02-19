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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Covid-19 nedeniyle 1 kişinin vefat ettiği KKTC'de son 24 saatte yapılan 21 bin 982 test sonucu 336 pozitif vaka belirlendi

19 Şubat 2022 Cumartesi 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 133 kişi Lefkoşa, 68 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 26 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesinden. 

19 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.982     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 336  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 336          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 489     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.699.635  
      
Toplam Vaka Sayısı: 64.344       

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.099           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4059    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4006    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  206    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 303 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 483 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3508       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128430"

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Son Güncelleme: 20.02.2022 07:00
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