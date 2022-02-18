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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

COVID 19'dan bir kişinin öldüğü bugün ülkede yapılan 16 bin 730 testle 431 yeni vaka saptandı. Vakaların 177'si Lefkoşa, 74'ü Girne, 116'sı Gazimağusa, 22'si Güzelyurt, 32'si İskele, 10'u Lefke'den.

18 Şubat 2022 Cuma 19:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

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18 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün Yapılan Test Sayısı 16730. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 431. Yerel Vaka Sayısı 431. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı 467. Bugün Kaybedilen Hasta 1. Yapılan Toplam Test Sayısı 5677653. Toplam Vaka Sayıs 64007. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 59610. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 4212. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 44. Karantinadaki Vaka Sayısı 4160. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 187. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 8. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı 1452.  Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 386. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 367. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 3688. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 127947"

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Son Güncelleme: 18.02.2022 19:43
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