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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

17 Şubat 2022 Perşembe 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan  13 bin 903 Covid- 19 testinde  506 pozitif vakaya rastlandığını, 586 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre pozitif vakalarda; 208 kişi Lefkoşa, 69  kişi Girne, 175 kişi Gazimağusa, 18 kişi Güzelyurt, 27 kişi İskele, 9 kişi Lefke bölgesinden tespit edildi.  Yoğuın bakımda yatan hasta sayısı da 8 olarak bildirildi.

17 Şubat  Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.903      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 506

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 506        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.660.923   

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Toplam Vaka Sayısı: 63.576    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.143          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4249    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47       

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4194   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1214” 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 383 iken, son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 386.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 669 iken, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 125 bin 580 olarak açıklandı.

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Son Güncelleme: 17.02.2022 19:53
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