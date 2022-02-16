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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 13 bin 457 test sonucunda 444 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 399 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamaya göre, Lefkoşa’da 171, Gazimağusa’da 129, Girne’de 74, İskele’de 32, Güzelyurt’ta 19 ve Lefke’de 19 kişiye Covid-19 pozitif tanısı kondu.

Covid-19’a bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 186’ya çıkarken; ülkede tedavisi devam eden 4 bin 329 vaka var. Tedavisi devam eden vakalardan 5’i yoğun bakımda, 55’i Pandemi Merkezi’nde, 4 bin 269’u ise karantinada bulunuyor.

16 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.457     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 444

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 444         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 399 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020  

Toplam Vaka Sayısı: 63.070     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557          

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4329    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4269   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1187

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 398

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3672      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127194  

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Son Güncelleme: 16.02.2022 21:16
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