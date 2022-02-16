Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamaya göre, Lefkoşa’da 171, Gazimağusa’da 129, Girne’de 74, İskele’de 32, Güzelyurt’ta 19 ve Lefke’de 19 kişiye Covid-19 pozitif tanısı kondu.

Covid-19’a bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 186’ya çıkarken; ülkede tedavisi devam eden 4 bin 329 vaka var. Tedavisi devam eden vakalardan 5’i yoğun bakımda, 55’i Pandemi Merkezi’nde, 4 bin 269’u ise karantinada bulunuyor.

16 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.457

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 444

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 444

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 399

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020

Toplam Vaka Sayısı: 63.070

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4329

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4269

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1187

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 398

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3672

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127194