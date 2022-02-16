Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamaya göre, Lefkoşa’da 171, Gazimağusa’da 129, Girne’de 74, İskele’de 32, Güzelyurt’ta 19 ve Lefke’de 19 kişiye Covid-19 pozitif tanısı kondu.
Covid-19’a bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 186’ya çıkarken; ülkede tedavisi devam eden 4 bin 329 vaka var. Tedavisi devam eden vakalardan 5’i yoğun bakımda, 55’i Pandemi Merkezi’nde, 4 bin 269’u ise karantinada bulunuyor.
16 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.457
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 444
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 444
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 399
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020
Toplam Vaka Sayısı: 63.070
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4269
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1187
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 398
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3672
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127194