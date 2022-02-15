Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, vakaların 225’inin Lefkoşa, 107’sinin Girne, 153’ünün Gazimağusa, 33’ünün Güzelyurt, 43’ünün İskele, 13’ünün Lefke bölgesinden olduğunu açıkladı.

6 KİŞİ DE YOĞUN BAKIMDA

Bakanlığın verilerine göre, Pandemi Merkezi’nde 40 kişi, karantinada 4 bin 240 kişi var. 6 kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor. Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı ise 184 .

BİN 159 AŞI YAPILDI

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı bin 159 olurken, güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar şöyle:

“Son 24 saat içinde takılan bileklik sayısı: 457

Son 24 saat içinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 337.”

TAKİP EDİLEN BİLEKLİK SAYISI 3 BİN 751

“Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 3721. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 126747. Yapılan Toplam Test Sayısı 5.633.563.

Toplam vaka sayısı 62.626. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 58158. Tedavisi devam eden vaka sayısı 4286”