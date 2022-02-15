banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor!
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor!
Enver bizi de tehdit etti
Enver bizi de tehdit etti
Kara Gül Operasyonunda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi
2 kişi tutuklandı
Kut Adalı hayatını kaybetti...
Kut Adalı hayatını kaybetti...
Medyanın kirli çamaşırları da dökülür mü?
Medyanın kirli çamaşırları da dökülür...
banner405

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de bugün yapılan 13 bin 933 test sonucunda 574 pozitif vakaya rastlandı. Can kaybı yaşanmazken, 408 kişi taburcu edildi.

15 Şubat 2022 Salı 20:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, vakaların 225’inin Lefkoşa, 107’sinin Girne, 153’ünün Gazimağusa, 33’ünün  Güzelyurt, 43’ünün İskele, 13’ünün Lefke bölgesinden olduğunu açıkladı.

6 KİŞİ DE YOĞUN BAKIMDA

Bakanlığın verilerine göre, Pandemi Merkezi’nde 40 kişi, karantinada 4 bin 240 kişi var. 6 kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor. Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı ise 184 .

BİN 159 AŞI YAPILDI

banner341
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı  bin 159 olurken,  güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar şöyle:

“Son 24 saat içinde takılan bileklik sayısı: 457 

Son 24 saat içinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 337.”

TAKİP EDİLEN BİLEKLİK SAYISI 3 BİN 751      

“Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 3721. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 126747. Yapılan Toplam Test Sayısı 5.633.563.

Toplam vaka sayısı 62.626. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 58158. Tedavisi devam eden vaka sayısı 4286”

banner360
Son Güncelleme: 15.02.2022 20:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt zammı cep yakacak!
Akaryakıt zammı cep yakacak!
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor…
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor…
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Mağusa Suriçi Derneği Glapsides Plajı’nın almaya hak kazandığı logoyu Başkan İsmail Arter’e takdim etti
Mağusa Suriçi Derneği Glapsides Plajı’nın almaya hak kazandığı logoyu Başkan İsmail Arter’e takdim etti
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen ve Şube Başkanı Zeynep Atalay Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen ve Şube Başkanı Zeynep Atalay Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti
İstihdamın korunması ve yaratılmasına yönelik hibe programı’nda 2’nci aşama
İstihdamın korunması ve yaratılmasına yönelik hibe programı’nda 2’nci aşama
KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı
KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı
Eylül ayına ait ek mesailer ödendi
Eylül ayına ait ek mesailer ödendi
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor!
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor!
Çavuş: “UBP, sürdürülebilir tarım politikaları üretilmesi için gerekli iradeyi ortaya koyacak”
Çavuş: “UBP, sürdürülebilir tarım politikaları üretilmesi için gerekli iradeyi ortaya koyacak”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim