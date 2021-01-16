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Bugünden itibaren yer yer yağmur ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren yer yer sağanak ve fırtına, Çarşamba'dan itibaren ise sabah saatlerinde don olayı beklendiğini duyurdu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 11:30
Bugünden itibaren yer yer yağmur ve fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin 16–22 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava, yarın parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu; Pazartesi, parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu ve Salı günü ise, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Çarşamba'dan itibaren havanın az bulutlu ve sabah saatlerinde ise don olayı beklendiği kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 15 – 18 derece, ikinci yarısı ise 11 – 14 derece dolaylarında seyredecek.  

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.     

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Anahtar Kelimeler:
YagmurFırtınaKktc Hava
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