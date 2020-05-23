Bugünden itibaren 3 gün boyunca tüm orman yolları kapalı

Orman Dairesi Müdürlüğü, 3 gün boyunca tüm orman yollarının yüksek yangın riski nedeniyle her türlü ulaşıma kapatılması yönünde karar alındığını duyurdu.

Son hava şartları dikkate alınarak ve Meteoroloji Dairesi tarafından, hava sıcaklığının yüksek, rüzgâr hızının zaman zaman şiddetli ve yangın olasılığının çok yüksek olduğunu belirten hava raporu üzerine verilen karar uyarınca, bugün, yarın ve Pazartesi günü, 08:00-20:00 arası tüm orman yollarının her türlü trafiğe kapalı olacağı kaydedildi ve uyarıya rağmen, orman yollarını kullananlar hakkında yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

Bakanlar Kurulu kararları ile 1 Mayıs -31 Ekim tarihleri arasında orman sahalarında ateşli piknik yapmanın yasak olduğunun da hatırlatıldığı açıklamada, ateşsiz piknik yapmak isteyen yurttaşların ateş yakmadan piknik yapabileceği de belirtildi.

Açıklamada kapalı alanlar şöyle sıralandı:

“Özellikle 1’inci derecede önemli olan orman yolları ve paralelindeki karayolları aşağıda belirtilmiştir.

Lefkoşa Orman Bölge Şefliği sorumluluk sahasında:

1- Gençlik Ormanı ve Cezaevi Arkası.

2- Yakın Doğu Üniversitesi’nin Doğusu – Taşkent köyü yoluna kadar kalan orman yolları (Yeşilkuşak Ormanı )

3- Lefkoşa -Girne yolunun doğu kısmı, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kadar olan (Cumhuriyet Ormanı.)

Alevkaya Orman Bölge Şefliği Sorumluluk Sahasında:

1- Görneç-Alevkaya yolu, Kalavaç kavşağı (Toprak yol)

2- Alevkaya-Esentepe yolu, Karaağaç kavşağı

3- Değirmenlik-Alevkaya yolu, Levent Taş ocağı ile yol ayrımından itibaren

4- Bufavento Restoranı – Alevkaya piknik alanı arasındaki sırt yolu, restoran yanında bulunan girişten itibaren

Girne Orman Bölge Şefliği sorumluluk Sahasında:

1- St.Hilarion kavşağından Anıt Tank yolu güzergahı boyunca Karşıyaka-Kozan Piknik alanına kadar,

2- Kozanköy- Karşıyaka bağlantı yolu

3- Lapta Akçiçek köyü sırt bağlantı yolu

4- Karşıyaka Güzelyalı İslam kampı orman yolu,

5- Güyap Evleri-Karmi Köyü arası orman yolları

6- Beylerbeyi – Taşkent Orman Yolu

7- Çatalköy- Bufavento Orman Yolu ( Taşkent Piknik sahasının Bufavento kalesine giden orman yolu )

Kantara Orman Bölge Şefliği Sorumluluk Sahasında:

1- Topçuköy - Bluşa manastırına çıkan orman yolları.

2- Mersinlik piknik alanı – 36 Kule ve 36 kule - İstavri binası orman yolu.

3- Aredahan - İstavri – Kaplıca orman yolu (toprak yol)

4- Kaplıca – Kantara arasında bulunan orman yolları (Toprak yollar)

5- Kantara kalesi – Büyükkonuk orman yolu.

6- Büyükkonuk – Yedikonuk arası orman yolu (Sırt toprak yol)

7- Yeşilköy – Derince orman yolu (Toprak yol)

8- Yeşilköy – Boltaşlı orman yolu (Toprak yol)

9- Yeşilköy – Avtepe yolu (Toprak yol)

10- Yeşilköy – Adaçay yolu (Toprak yol)

11- Salamis -Long Beach – Silver Beach Bölgesindeki ormanlık alan içinde kalan orman içi toprak yollar.”