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Bugün Dünya Turizm Günü... Evren Mesaj Yayımladı

TURİZM BAKANI EVREN: “GEÇTİĞİMİZ YILA KADAR DÜNYADA ORTALAMA HER YIL 800 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDİYORDU, BU YIL SALGINDAN ÖTÜRÜ BU RAKAMLARIN ÇOK GERİSİNDE KALINDI…27 EYLÜL’Ü BURUK KUTLUYORUZ”

27 Eylül 2020 Pazar 15:23
Bugün Dünya Turizm Günü... Evren Mesaj Yayımladı
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TURİZM BAKANI EVREN: “GEÇTİĞİMİZ YILA KADAR DÜNYADA ORTALAMA HER YIL 800 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDİYORDU, BU YIL SALGINDAN ÖTÜRÜ BU RAKAMLARIN ÇOK GERİSİNDE KALINDI…27 EYLÜL’Ü BURUK KUTLUYORUZ”
Lefkoşa, 27 Eylül 20 : Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Geçtiğimiz yıla kadar dünyada ortalama her yıl 800 milyon kişi seyahat ediyordu, bu yıl salgından ötürü bu rakamların çok gerisinde kalındı. 27 Eylül’ü buruk kutluyoruz” dedi.
Bakan Evren, KKTC’deki çarkların durmaması, insanların işsiz kalmaması, turizm ve turizme bağlı yan sektörlerin ayakta kalması için çalışmalara devam ettiklerini, bu dönemde de turizm paydaşlarıyla birlikte çalıştıklarını söyledi.

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Kutlu Evren, “2021 yılının kaybedilmemesi için de ileriye dönük bir takım çalışmalar sürdürüyoruz. 44 yıl öncesine baktığımız zaman, turizmde elde edilen gelişme ve başarıların, bu yıl olmasa da ileriki yıllarda yeniden yakalanacağına, sektörün özlenen günlere geri döneceğine inancım tamdır” dedi.
Turizmin ekonomiye katkısının, kültürleri ve toplumları bütünleştirici rolünün dünyada her zaman egemen olmasını dileyen Bakan Evren, buruk olsa da turizm sektörünün ‘Dünya Turizm Günü’nü kutladığını ifade etti.
(RÇ/GÜL) 
 

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