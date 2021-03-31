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Bugün ve yarın sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 1- 6 Nisan dönemini kapsayan hava tahmin raporu..

31 Mart 2021 Çarşamba 15:50
Bugün ve yarın sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin 1- 6 Nisan dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bugün ve yarın günü sağanak bekleniyor. Cumartesi gününden sonra ise, sıcaklıklar yaklaşık 7 derece artacak.

Rapora göre ilgili tarihler arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında soğuk ve nemli, ikinci yarısında ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Pazar parçalı ve az bulutlu; haftaya Pazartesi'nden Çarşamba'ya açık ve az bulutlu olacak.

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En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece, ikinci yarısında ise 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

                                                                                                    

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Son Güncelleme: 01.04.2021 09:21
Anahtar Kelimeler:
Sağanak YağmurMeteoroloji Dairesi
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