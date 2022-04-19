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Bugün sabah itibarıyla ada içi geçişlerde tüm Kovid tebirleri kaldırıldı

KARŞILIKLI GEÇİŞLERDE AŞI KARTI VEYA TEST SONUCU İBRAZI TALEP EDİLMİYOR

19 Nisan 2022 Salı 12:30
Bugün sabah itibarıyla ada içi geçişlerde tüm Kovid tebirleri kaldırıldı

BUGÜNDEN İTİBAREN YURT DIŞINDAN GİRİŞLERDE GÜVENDE KAL UYGULAMASI ARANMIYOR. YURT DIŞINDAN GELENLER AŞI KARTI, AŞISIZLAR İSE 72 SAAT ÖNCESİ PCR VEYA 24 SAAT ÖNCESİ ANTİJEN TEST SONUÇLARINI GÖSTEREREK ÜLKEYE GİREBİLİYOR

Kıbrıs’ta ada içi geçişlerde tüm koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kaldırılmasını öngören karar, bugün sabah itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararın saat 09.00 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle, adada karşılıklı geçişlerde aşı kartı veya negatif test sonucu gibi belgelerin ibrazı gerekmeden geçiş yapabiliyor.

İki yıl aradan sonra Kıbrıs’ın kuzeyiyle güneyi arasındaki geçişler normalleşti.

Ayrıca, bugün itibarıyla, yurt dışından ülkeye girişlerde Güvende Kal uygulaması da kaldırıldı. Bugünden itibaren yurt dışından gelenler aşı kartı; aşısız kişiler ise 72 saat öncesi PCR veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını ibraz ederek ülkeye girebiliyor.

Kıbrıs’ta ada içi geçişlerde tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması kararı, dün, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Sözcülüğü tarafından duyurulmuştu. BM Sözcülüğü, her iki taraftan sağlık yetkililerinin yer aldığı Sağlık Teknik Komitesi’nin adadaki epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde, geçiş noktalarında tüm Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının uygun bulduğuna karar verdiği açıklamıştı. 

Tüm dünyada olduğu gibi, Kıbrıs’ta da “küresel sağlık krizi” olarak ilan edilen koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında birtakım geçici tedbirler alınmış ve bu durum, gerek ada içi gerek ise yurt dışı seyahatlerde, kişilerin serbest dolaşımına bazı kısıtlamalar getirmişti.

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Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Şubat 2020’de Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını Kovid önlemleri gerekçesiyle kapatmış, KKTC hükümeti de 11 Nisan 2020’deki toplantısında tüm kara ve hava sınır kapılarının KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar vermişti. 4 Haziran 2021’de ise 9 sınır kapısı, belli kurallar çerçevesinde yeniden geçişlere açılmıştı.

4 Haziran 2021’den bugüne kadar geçen süre boyunca, Sağlık Teknik Komitesi iki haftada bir adada epidemiyolojik durum değerlendirmesi yaparak, geçişlerde uygulanan tedbirlerde zaman zaman sıkılaştırmaya, zaman zaman ise gevşetmeye gitmişti.

“ÜLKEYE GİRİŞLERDE ‘GÜVENDE KAL’ UYGULANMASI KALDIRILDI”

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararlarına göre, bugünden itibaren yurt dışından ülkeye girişlerde “Güvende Kal Uygulanması” aranmayacak. Yurt dışından gelenler aşı kartı, aşısız ise 72 saat öncesi PCR veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.

ADAPASS SORGULAMALARI

Dün açıklanan komite kararlarına göre, kapalı alan eğlence merkezlerine girişte, aşısız kişilerin son 24 saat içinde yapılmış antijen testleri olacak şekilde AdaPass sorgulaması devam edecek.

Kapalı alan tanımına giren yerler şöyle sıralanıyor: Bar, club vb, casino, sinema/tiyatro, otellerin kapalı alanları, kapalı çocuk oyun alanları, berber/kuaför/güzellik salonları, SPA merkezleri, dövme salonları, gece kulüpleri, restoranlar/cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine giriş.”

COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Yeni kararlara göre, Covid -19 pozitif okul çalışanları veya öğrenciler izolasyon süresinin sonunda negatif antijen testi ile de okula dönebilecek.

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Son Güncelleme: 19.04.2022 14:19
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