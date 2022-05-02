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Bugün Ramazan Bayramı’nın ilk günü…

Bugün 3 günlük  Ramazan (Şeker)  Bayramı’nın ilk günü. 

02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:30
Bugün Ramazan Bayramı’nın ilk günü…

Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik gibi manevi duyguların yoğunlukla yaşandığı bayramda, üç gün boyunca, aile büyükler iziyaret ediliyor, kalabalık aile sofraları kuruluyor.
El öpüp para ve şeker alan toplayan, yeni kıyafetlerle aile büyüklerini ziyaret eden çocuklar ise bayramın en neşeli karşılayıcıları…
Çocukluğunu 30-35 yıl önce yaşayan bugünün anne babalarının büyük bir çoğunluğu ise güne kulaklarında Barış Manço’nun “Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi” dizeleri ve yüzlerinde gülümsemeyle bayram sabahını karşılıyor…
Arife günü yoğunlukta olan mezarlık ziyaretleri de bayram boyunca sürüyor.

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POLİS BAYRAM ÖNLEMLERİ…
Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.
Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek. 
Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 02.05.2022 15:22
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