Bugün Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıldönümü

Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü nedeniyle etkinlikler düzenleniyor.
PGM yetkilileri tarafından bugün saat 09.30’da önce Atatürk Anıtı’na, ardından Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na, saat 10.30’da da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk konulacak.Etkinlikler çerçevesinde devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirilecek.
30 Haziran 1964 tarihinde temelleri atılan Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü etkinlikleri çerçevesinde bu akşam saat 20.00’de PGM bahçesinde resepsiyon da gerçekleştirilecek.