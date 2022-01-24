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Bugün okullar kapalı

Erken seçim dolayısıyla dün oy verme işlemi yapılan okullarda gerekli düzenleme ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:15
Bugün okullar kapalı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, oy verme işlemi yapılan okullarda oy sayım işlemlerinin ertesi güne sarkabileceğini belirtmiş, eğitim öğretimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, okullarda gerekli düzenlemelerin ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için bugün tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verileceğini duyurmuştu.


ŞUBAT TATİLİ 1 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR
Bu arada, İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda Şubat yarıyıl tatili, 1 Şubat Salı günü başlayıp 13 Şubat tarihinde sona erecek.  2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Dönemi 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-2022 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek. 


KOLEJ SINAVLARININ İLK BASAMAĞI 29 OCAK’TA YAPILACAK
Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1)  29 Ocak Cumartesi, Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2)  ise 11 Haziran Cumartesi düzenlenecek.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor. 

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Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2021-2022 Öğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek. 
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvuruları ise 23-27 Haziran tarihleri arasında alınacak.
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görürken, ülkede 34 kamu okulu ve 11 özel okul bulunuyor. 
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi var.
KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.
 

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Son Güncelleme: 24.01.2022 10:45
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