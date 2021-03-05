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Bugün KKTC’ye 3 bin 570 doz AB aşısı daha iletildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bugün AB’nin gönderdiği aşılardan 3 bin 570 doz daha iletildi.

05 Mart 2021 Cuma 13:45
Bugün KKTC’ye 3 bin 570 doz AB aşısı daha iletildi
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İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Eş başkanı Cenk Soydan, aşıları Metehan sınır kapısından teslim aldı.

Soydan bugün, 1170 doz Pfeizer/BioNTech ve 2400 doz AstraZeneca aşının kendilerine teslim edildiğini belirtti.

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AB’den Kıbrıslı Türklere bugüne dek 5670’i Pfeizer/BioNTech, 4900’u AstraZeneca olmak üzere toplam 10 bin 570 doz aşı iletmiş oldu.  AB’nin Güney Kıbrıs’a ilettiği doz miktarı ise 100 binin üzerinde.   

Dün de Türkiye’den KKTC’ye 20 bin doz Sinovac aşı gönderilmişti.

Türkiye’den bugüne dek KKTC’ye ulaştırılan toplam aşı miktarı ise 100 bine ulaşmış durumda.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 15:42
Anahtar Kelimeler:
Cenk SoydanAb Kktc Aşı
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