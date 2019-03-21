Bugün hava nasıl olacak?

Yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı ve çok bulutlu geçecek..Rüzgar Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek..Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde olacak..Bögelere göre hava sıcaklıkları : Lefkoşa'da 23, Gazimağusa'da 21, Girne'de 20, Güzelyurt'ta 23, Lefke'de 19 ve İskele'de ise 21 derece dolaylarında olacak..

Bölgemizdeki denizlerde de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek..Rüzgar Kuzey ve Batı'dan 3 ile 5 kuvvetinde esecek..Fırtına beklenmiyor..Deniz orta dalgalı,tahmini dalga yüksekliği yarım ile 1 buçuk metre..Görüş mesafesi iyi..