Bugün hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı zamanla ve yağmurlu, zamanla gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..Rüzgar Kuzey ve Doğu’dan orta kuvvette esecek..Hava sıcaklıkları; Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da 19, Girne’de 18, Güzelyurt’ta 19, Lefke’de 17 ve İskele’de ise 18 derece dolaylarında olacak..
29 Mart 2019 Cuma 07:32
Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı zamanla ve yağmurlu, zamanla gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..Rüzgar Kuzey ve Doğu’dan orta kuvvette esecek..Hava sıcaklıkları; Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da 19, Girne’de 18, Güzelyurt’ta 19, Lefke’de 17 ve İskele’de ise 18 derece dolaylarında olacak..