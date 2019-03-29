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Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

29 Mart 2019 Cuma 07:32
Bugün hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı zamanla ve yağmurlu, zamanla gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..Rüzgar Kuzey ve Doğu’dan orta kuvvette  esecek..Hava sıcaklıkları;   Lefkoşa’da  18, Gazimağusa’da  19, Girne’de    18, Güzelyurt’ta  19, Lefke’de  17 ve İskele’de  ise  18  derece dolaylarında olacak..
 

Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava
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