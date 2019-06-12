Bugün hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvetli esecek..Hava sıcaklıkları; Lefkoşa’da 32, Gazimağusa’da 29, Girne’de 28, Güzelyurt’ta 29, Lefke’de 25 ve



İskele’de ise 29 derece dolaylarında olacak..