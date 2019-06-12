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Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

12 Haziran 2019 Çarşamba 07:42
Bugün hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava  kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvetli esecek..Hava sıcaklıkları;    Lefkoşa’da  32, Gazimağusa’da  29, Girne’de    28, Güzelyurt’ta  29, Lefke’de  25 ve

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İskele’de  ise  29  derece dolaylarında olacak..
 

Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava
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