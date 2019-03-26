Bugün hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek..Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette esecek..Hava sıcaklıkları: Lefkoşa’da 21, Gazimağusa’da, 19, Girne’de 19, Güzelyurt’ta 21, Lefke’de 17 ve İskele’de ise 19 derece dolaylarında olacak..

